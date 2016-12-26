Турецкие СМИ: Убийца российского посла мог стать охранником Эрдогана

Он не был принят в охрану президента Турции из-за малого стажа работы в полиции

Анкара, , 17:30 — REGNUM Убийца посла России в Анкаре Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ пытался устроиться в охрану президента Турции, сообщает турецкая газета Hurriyet.

По информации издания, Алтынташ успешно сдал все экзамены, но не был принят в охрану турецкого президента из-за малого опыта работы в полиции, где он прослужил менее года. По заявлению сестры террориста, он не был воспитан в религиозности, однако во время учебы в школе полиции сильно изменился, стал молиться пять раз в день и отдаляться от членов семьи. Тем не менее, она отрицает, что брат был связан с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, 19 декабря Мевлют Мерт Алтынташ несколькими выстрелами в спину убил российского посла Андрея Карлова на церемонии открытия фотовыставки в Анкаре. Алтынташ был ликвидирован турецкими полицейскими входе операции по его обезвреживанию.

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