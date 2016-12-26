В автоаварии в Северной Осетии погибли 4 сотрудника ФСБ

Владикавказ, , 16:58 — REGNUM Жертвами автоаварии в Северной Осетии стали четверо сотрудников управления ФСБ РФ по региону. Трагедия произошла в ночь на 24 декабря около села Гизель недалеко от города Владикавказа.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в столб линии электропередачи. В салоне автомобиля на момент аварии находились пять человек, в том числе одна женщина. Все они погибли.

Как сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе МВД по Северной Осетии-Алании, сегодня, около 09:30, в автоаварии погибла семья из трех человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кировском районе на 523 км Федеральной автодороги «Кавказ».

За рулем автомобиля находился 22-летний житель соседней республики. Управляя автомашиной «Skoda Octavia», он выехал на полосу встречного движения и врезался в «КамАЗ». Все находившиеся в машине в момент аварии пассажиры, в том числе мать и шестилетняя сестра водителя, погибли.

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