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Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи

Происшествия
В Самару на авиационный завод «Авиакор» 25 декабря прибыли представители следственных органов в рамках расследования гибели в Черном море самолета Минобороны Ту-154

Самара, 26 Декабря 2016, 16:56 — REGNUM  Представители Следственного комитета РФ и ФСБ изъяли всю техническую документацию на потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, в том числе документы, касающиеся капитального ремонта борта N85572, проведенного в декабре 2014 года, сообщает ИА REGNUM.

Представители следственных органов 25 декабря прибыли на завод «Авиакор», где им были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 N85572. Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету, оказывают следователям максимально возможное содействие, отмечается в официальном сообщении пресс-службы корпорации «Русские машины», в которую входит самарский завод «Авиакор».

«Разбившийся над Черным морем самолёт Ту-154 № 85 572 был выпущен 29 марте 1983 года. Изготовитель — КуАПО, Куйбышев, сейчас ОАО «Авиакор-авиационный завод». Последний (третий по счету) капитальный ремонт борт проходил на ОАО «Авиакор-авиационный завод» по контракту с ПАО «ОАК» в декабре 2014 года. С момента выполнения данного капитального ремонта заявок от эксплуатанта на плановое периодическое техническое обслуживание (ПТО) самолета и продление ресурсов на «Авиакор-авиационный завод» не поступало, соответственно, ПТО данного борта «Авиакор» не осуществлял», отмечает издание самарского облправительства «Волга ньюс».

Как сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа Ту-154 произошла утром 25 декабря в районе Сочи. В 5:27 пропала отметка с радаров самолета Минобороны. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушения правил полетов, повлекшие тяжкие последствия). Изымается предполетная документация, уже проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, и технического персонала. По уточненной информации, на борту самолета Минобороны РФ Ту-154, который потерпел крушение в Черном море в районе Сочи, находились не 92 человека, а 93 — восемь членов экипажа и 85 пассажиров. Это военнослужащие вооруженных сил, а также и артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС, и девять представителей средств массовой информации. Об этом в ходе брифинга заявил 26 декабря официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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