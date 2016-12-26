Понедельник, 26 Декабря 2016 года
18:10:08 МСК

В Ульяновской области скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Сочи

Происшествия
Родственникам погибшего Александра Серова областные власти окажут финансовую помошь
Скорбь
ru.torange.biz
Скорбь

Ульяновск, 26 Декабря 2016, 16:53 — REGNUM  Семье жителя Сурского района Ульяновской области Александра Серова, который погиб во время авиакатастрофы в Сочи 25 декабря 2016 года, будет оказана финансовая помощь. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее распоряжение дал губернатор Сергей Морозов.

По словам главы областного Минздрава Павла Дегтяря, в настоящее время мать погибшего находится в Москве, родственники должны будут сдать анализы для проведения генетической экспертизы. Родным Серова уже перечислено 200 тыс. рублей на первоочередные расходы, пока они находятся в Москве. Еще 10 тыс. рублей выделила администрация Сурского района.

Александр Серов являлся танцором ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. До 2012 года был участником Государственного ансамбля песни и танца «Волга», закончил Ульяновский колледж культуры искусства.

В Ульяновской области хорошо знают ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В.Александрова. В марте 2016 года коллектив гастролировал в Ульяновской области, принимая участие в 54-ом Международном музыкальном фестивале «Мир, Эпоха, Имена…».

В начале декабря художественный руководительансамбля, президент ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых инструментахРФ, народный артист РФ, член Союза композиторов РФ, генерал-лейтенант ВалерийХалилов принимал участие в создании регионального отделения Ассоциации духовыхоркестров РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, утром25 декабря самолет Минобороны России вылетел из аэропорта Адлера после дозаправки. Через несколько минут после взлета самолет исчез с радаров, упав в Черное море.

На борту самолета находились 92 человека — военнослужащие, члены экипажа, журналисты, правозащитница Елизавета Глинка, артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Все они направлялись в Сирию, где должны были поздравить с новым годом авиагруппу ВКС России.

В связи с катастрофой 26 декабря 2016 года в России объявленнациональный траур.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Москвичи не намерены уступать мэрии в споре о ПЗЗ
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.12.16
Катастрофа ТУ-154: страны Латинской Америки скорбят вместе с Россией
КитоЭквадор Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
26.12.16
Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова
ТулаРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
«Захоронения в Алеппо: с подобным я не сталкивался даже в Афганистане»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи
СамараРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Станислав Стремидловский«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.12.16
Итог 2016 года в Латвии: жителей становится меньше, нищих — больше
РигаЛатвия Экономический кризис в Прибалтике Политика
NB!
26.12.16
«Рубль неожиданно вышел в мировые лидеры как крепкая доходная валюта»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
ФСБ опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Для версии теракта на борту Ту-154 фактов нет — ФСБ РФ
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
В Алеппо боевики «умеренной оппозиции» истязали десятки мирных сирийцев
МоскваРоссия Сражение за Алеппо Политика
NB!
26.12.16
В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммите ЕАЭС
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
26.12.16
Песков — о злорадстве Рынски по поводу погибших: «Это полное безумие»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
В Москве эвакуируют персонал и пассажиров с трех вокзалов
МоскваРоссия Телефонный терроризм Происшествия
NB!
26.12.16
Имя дирижера Валерия Халилова получит военно-музыкальное училище в Москве
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак раскольники торгуют Софией Киевской: обзор церковной жизни Украины
КиевУкраина Православие Политика
NB!
26.12.16
Максим ИсаевПора перестать провоцировать Россию — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
ещё главное