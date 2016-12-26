В Ульяновской области скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Сочи

Ульяновск, , 16:53 — REGNUM Семье жителя Сурского района Ульяновской области Александра Серова, который погиб во время авиакатастрофы в Сочи 25 декабря 2016 года, будет оказана финансовая помощь. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее распоряжение дал губернатор Сергей Морозов.

По словам главы областного Минздрава Павла Дегтяря, в настоящее время мать погибшего находится в Москве, родственники должны будут сдать анализы для проведения генетической экспертизы. Родным Серова уже перечислено 200 тыс. рублей на первоочередные расходы, пока они находятся в Москве. Еще 10 тыс. рублей выделила администрация Сурского района.

Александр Серов являлся танцором ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. До 2012 года был участником Государственного ансамбля песни и танца «Волга», закончил Ульяновский колледж культуры искусства.

В Ульяновской области хорошо знают ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В.Александрова. В марте 2016 года коллектив гастролировал в Ульяновской области, принимая участие в 54-ом Международном музыкальном фестивале «Мир, Эпоха, Имена…».

В начале декабря художественный руководительансамбля, президент ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых инструментахРФ, народный артист РФ, член Союза композиторов РФ, генерал-лейтенант ВалерийХалилов принимал участие в создании регионального отделения Ассоциации духовыхоркестров РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, утром25 декабря самолет Минобороны России вылетел из аэропорта Адлера после дозаправки. Через несколько минут после взлета самолет исчез с радаров, упав в Черное море.

На борту самолета находились 92 человека — военнослужащие, члены экипажа, журналисты, правозащитница Елизавета Глинка, артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Все они направлялись в Сирию, где должны были поздравить с новым годом авиагруппу ВКС России.

В связи с катастрофой 26 декабря 2016 года в России объявленнациональный траур.