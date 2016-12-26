Под Воронежем полицейский автомобиль насмерть задавил пьяного мужчину

Человек лежал прямо на проезжей части

Воронеж, , 16:44 — REGNUM В Воронежской области автомобиль дорожно-патрульной службы насмерть задавил нетрезвого пешехода. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская, по факту аварии проводится доследственная проверка.

Как сообщается, 23 декабря в вечернее время на улице Мира села Мечётка Бобровского района Воронежской области сотрудники дорожно-патрульной службы двигались на служебном ВАЗ-2114. 28-летний мужчина лежал на проезжей части, на неосвещенном участке дороги. Полицейский автомобиль задел его по касательной бампером.

Пострадавшего доставили в больнице, где он скончался. По предварительным данным погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Следователи СК провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые объекты, в том числе запись с регистратора служебного автомобиля сотрудников полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины, опрошены очевидцы, выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего», — рассказал руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Александр Белоус.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области ИА REGNUM сообщили, что для установления всех обстоятельств произошедшего назначено проведение служебной проверки.