Части механизма управления разбившегося Ту-154 подняты водолазами со дна

Адлер, Краснодарский край, , 16:42 — REGNUM Водолазами подняты две части системы управления разбившегося самолета Ту-154, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На расстоянии 1700 метров от берега обнаружены обломки пассажирского Ту-154, разбившегося 25 декабря. При помощи акустического оборудования определен радиус разлета обломков авиалайнера, равный 500 метрам на средней глубине около 30 метров. Два элемента системы управления самолета подняты водолазами на поверхность. По серийным номерам установлено, что они принадлежат потерпевшему крушение Ту-154 Минобороны России.

В район проведения поисковой операции доставлены глубоководные аппараты, принадлежащие Русскому географическому обществу. В поисковых мероприятиях участвуют 12 самолетов, 45 кораблей, 10 вертолетов, три беспилотника и свыше 3,5 тыс. людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря пассажирский самолёт Ту-154, летевший на базу Хмеймим, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома Адлер. В 5:30 мск он исчез с радаров, после чего начались его поиски. Позже стало известно о крушении воздушного судна. На борту авиалайнера находились 92 человека, доктор Елизавета Глинка, артисты ансамбля им. Александрова и сотрудники СМИ.

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