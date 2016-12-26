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Минобороны: на пассажирах Ту-154 спасательных жилетов не было

Происшествия
Слухи об этом являются постыдными инсинуациями
Спасательний жилет
Иллюстрация: Me-tall.ru
Спасательний жилет

Сочи, Краснодарский край, 26 Декабря 2016, 16:23 — REGNUM  Слухи о том, что некоторые пассажиры разбившегося Ту-154 были одеты в спасательные жилеты, не соответствуют действительности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолёта Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты — постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности», — отмечает ведомство.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России подчеркивает, что Министерство обороны России и другие федеральные ведомства предоставляют полную информацию на тему поисковой операции в районе катастрофы.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что на некоторых погибших пассажирах разбившегося Ту-154 были надеты спасательные жилеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря пассажирский самолёт Ту-154, летевший на базу Хмеймим, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома Адлер. В 5:30 мск он исчез с радаров, после чего начались его поиски. Позже стало известно о крушении воздушного судна. На борту авиалайнера находились 92 человека.

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