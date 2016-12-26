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Калужане скорбят по погибшим в крушении самолета ТУ-154

Происшествия
Заседание областного правительства началось с минуты молчания
Траурные атрибуты
Myriams-Fotos
Траурные атрибуты

Калуга, 26 Декабря 2016, 15:59 — REGNUM  С минуты молчания в память о погибших в результате авиационной катастрофы Ту-154 над Черным морем началось сегодня, 26 декабря, совещание правительства Калужской области и его структурных подразделений. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM , от имени регионального правительства губернатор области Анатолий Артамонов выразил слова соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии.

В этот же день правительственные телеграммы за подписью калужского губернатора были отправлены в адрес Министерства обороны РФ, Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, руководства Первого канала, телеканалов «Звезда», НТВ, Международной общественной организации «Справедливая помощь».

В тексте телеграмм, адресованным родным, близким и коллегам погибших, в частности, говорится: «Эта трагедия болью отозвалась в сердцах всех жителей Калужской области. Скорбим вместе с Вами. Светлая память всем ушедшим из жизни. Сил Вам и мужества в этот скорбный час».

Напомним, накануне, 25 декабря, рано утром, самолет Минобороны России с пассажирами вылетел из аэропорта Адлера после дозаправки. В воздухе Ту-154 находился всего две минуты. Борт должен был доставить в Сирию военнослужащих, представителей СМИ, известную правозащитницу Елизавету Глинку и коллектив ансамбля имени Александрова, летевших поздравлять авиагруппу ВКС России с наступающим Новым годом. Всего на борту находилось 92 человека.

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