Во Франции неизвестные начертили свастику на детском саду имени Анны Франк
Министр образования Франции Наджад Белкасем заявила, что этот вопиющих акт не останется ненаказанным
Париж, 26 Декабря 2016, 15:51 — REGNUM
Неизвестные нанесли антисемитские надписи и разрисовали свастиками стены детского сада имени Анны Франк во французском муниципалитете Монтрёй, департамент Сен-Сен-Дени, сообщает Figaro.
О выходке вандалов, которые нанесли антисемитские надписи, скорее всего, в ночь с 24 на 25 декабря, стало известно днем воскресенья. Вандалы разрисовали антисемитскими надписями ворота, почтовый ящик и доску объявлений, а также стены самого учебного заведения.
Вопиющий акт вандализма привлек внимание, в том числе и министра образования Франции Наджад Белкасем, которая заявила, что он не останется ненаказанным.
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