Во Франции неизвестные начертили свастику на детском саду имени Анны Франк

Министр образования Франции Наджад Белкасем заявила, что этот вопиющих акт не останется ненаказанным

Париж, , 15:51 — REGNUM

Неизвестные нанесли антисемитские надписи и разрисовали свастиками стены детского сада имени Анны Франк во французском муниципалитете Монтрёй, департамент Сен-Сен-Дени, сообщает Figaro.

О выходке вандалов, которые нанесли антисемитские надписи, скорее всего, в ночь с 24 на 25 декабря, стало известно днем воскресенья. Вандалы разрисовали антисемитскими надписями ворота, почтовый ящик и доску объявлений, а также стены самого учебного заведения.

Вопиющий акт вандализма привлек внимание, в том числе и министра образования Франции Наджад Белкасем, которая заявила, что он не останется ненаказанным.