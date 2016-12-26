Воспитатель детсада Ставрополья попала под статью после случая с кипятком

Ставрополь, , 15:50 — REGNUM



В Ставропольском крае воспитатель ясельной группы детского сада попала под уголовную ответственность за инцидент с двухлетней девочкой. Ребенок получил ожогипосле того, как на нее перевернулся чайник с водой.

Инцидент произошел в детском саду города Буденновск. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 ноября двухлетняя девочка получила ожоги 16% тела, причинившие ее здоровью вред средней тяжести.

При выяснении обстоятельств оказалось, что на девочку вылился кипяток из электрического чайника, который перевернулся при кипячении. Чайник принесла в помещение, где проходили групповые занятия, воспитатель ясельной группы.

Теперь воспитателю предстоит ответить по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья для детей в возрасте до шести лет»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного управления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после инцидента девочка попала в реанимацию с ожогами груди и ног.

Напомним, в ноябре текущего года произошло еще одно ЧП в детском саду Ставрополья. Пятилетнюю девочку сбил автомобиль на территории детского сада города Невинномысска. Водитель привез продукты в детский сад и не убедился при выезде, что поблизости нет детей.

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