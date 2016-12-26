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В Чёрном море найдены крупные обломки Ту-154, ошибочно принятые за фюзеляж

Происшествия
Один из обломков четырёхметровый
Обломки самолета
Unsplash
Обломки самолета

Москва, 26 Декабря 2016, 15:48 — REGNUM  Найденные на дне Чёрного моря куски самолёта — это не фюзеляж, а крупные обломки. Один обломок имеет длину четыре метра, передаёт телеканал «Звезда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря участникам поисково-спасательной операции в Чёрном море удалось обнаружить на дне фюзеляж Ту-154 — на дне моря на расстоянии 1,7 км от берега. В этом месте глубина составляет 27 метров. Водолазы, спустившиеся на дно, нашли крупные обломки и сообщили, что найден фюзеляж.

В ходе поисково-спасательной операции выяснилось, что несколько человек, летевших в самолёте Ту-154, были одеты в спасательные жилеты: очевидно, они готовились к эвакуации.

Напомним, самолёт потерпел крушение 25 декабря. Он направлялся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились 92 человека, из которых восемь — члены экипажа.

По данным спецслужб, на борту Ту-154 находился багаж 84 пассажиров и 150 килограмм других грузов — продуктов питания и медикаментов. Пиротехнических средств или грузов двойного назначения на борту не было.

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