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В Кувейте к 10 годам приговорили сторонника ИГИЛ

Происшествия
Гражданка Филиппин пыталась присоединиться в террористической группировке
Тюрьма
Иллюстрация: Pixabay.com
Тюрьма

Эль-Кувейт, 26 Декабря 2016, 15:40 — REGNUM  В Кувейте к 10 годам лишения свободы приговорили гражданку Филиппин, женщина хотела присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 26 декабря Deutsche Presse Agentur.

Уголовный суд Кувейта вынес приговор 26 декабря. Гражданка Филиппин будет депортирована на родину после завершения срока заключения. Женщина также обвиняется в планировании террористических актов в Кувейте. Приговор суда может быть обжалован.

Напомним, в прошлом году 27 человек стали жертвами теракта в шиитской мечети Кувейта. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Исламское государство»
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