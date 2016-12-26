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Руководство нижегородской турбазы обвиняют в хищении электроэнергии

Происшествия
Сумма хищения превысила 3 млн рублей

Нижний Новгород, 26 Декабря 2016, 15:39 — REGNUM  

Руководство турбазы, расположенной в Воротынском районе Нижегородской области, подозревается в хищении электроэнергии на сумму более 3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

По данным энергетиков, в ходе инструментальной проверки в конце ноября 2016 года выяснилось, что в схеме узла учета электроэнергии потребителя имелся микровыключатель. Он позволял отключать отчетное устройство электросчетчика и таким образом значительно занижать объем потребляемой электроэнергии.

В результате было недоучтено 489,6 тыс. кВт*ч электроэнергии. Ущерб ресурсоснабжающей организации составил 3177,5 млн. рублей.

Материалы по факту хищения направлены в правоохранительные органы. Проводится доследственная проверка.

В «Нижновэнерго» также сообщили, что в 2016 году по инициативе энергетиков было возбуждено три уголовных дела о хищениях в особо крупных размерах предприятиями Семеновского, Богородского и Починковского районов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, энергетикам также удалось добиться наказания для жителя поселка Большое Козино, «укравшего» электроэнергии на сумму свыше 6,5 млн. рублей. Суд постановил взыскать с нарушителя сумму причиненного ущерба и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно.

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