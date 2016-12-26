В Нижнем Новгороде убит организатор цирковых шоу из Мордовии

Нижний Новгород, , 15:28 — REGNUM В Нижнем Новгороде ударом ножа в грудь убит организатор цирковых шоу из Мордовии, сообщили в СК РФ.

По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемую в убийстве. Ей оказалась 19-летняя нижегородка, с которой погибший познакомился в кафе после ссоры со своей гражданской женой.

После кафе мужчина пригласил девушку к себе домой. Там в ходе ссоры, возникшей на фоне домогательств со стороны хозяина квартиры, подозреваемая нанесла шоумену ножевое ранение в грудь. После этого девушка скрылась с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Девушка задержана в порядке ст.ст. 91−92 УПК РФ. Свою вину в инкриминируемом деянии она не признала, но дала показания по обстоятельствам совершенного правонарушения.

Погибший — житель республики Мордовия, работал организатором цирковых представлений в домах культуры и школах в различных городах России.