На Ямале нашли брошенного младенца на бетонном полу

Его мать полиция обнаружила позже. Мать и девочка госпитализированы

Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 15:26 — REGNUM В ямальском Новом Уренгое в подъезде дома нашли новорожденную девочку, укутанную в полотенце. Полиция разыскала ее 19-летнюю мать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД России.

Младенца обнаружили жители дома в подъезде. «На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа и бригада «скорой помощи». Медики экстренно госпитализировали новорожденную в родильное отделение центральной городской больницы для оказания всей необходимой медицинской помощи», — поясняют полицейские.

Следственно-оперативная группа выяснила, что 19-летняя гражданка родила девочку в квартире по месту своего проживания. При этом девушка осознавала, что неоказание своевременной медицинской помощи новорожденной может привести к смерти. Желая скрыть факт рождения ребенка от родственников, мамаша умышленно оставила девочку на бетонном полу в подъезде соседнего дома.

Сейчас мать, бросившая своего младенца, находится в гинекологическом отделении новоуренгойской больницы. Ей сделана операция. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как стало известно «URA.Ru» от источников в медицинской среде, «кукушка» прибыла в Новый Уренгой из Киргизии. Она работает в одном из местных кафе уборщицей.