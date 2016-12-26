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Оправдательный приговор «приморским партизанам» отменен Верховным судом

Происшествия
Прокуратура настаивает на отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое рассмотрение

Москва, 26 Декабря 2016, 15:18 — REGNUM  Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», ранее вынесенный коллегией присяжных при пересмотре дела, сообщает 26 декабря RT.

Протест на оправдательный приговор был подан прокуратурой. По версии гособвинения, пятеро подсудимых — Алексей Никитин, Вадим Ковтун, Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов — совершили серию громких убийств и грабежей на Дальнем Востоке.

Также их обвиняют в угонах автомобилей и налетах на отделения милиции. Прокуратура настаивает на отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены 20 июля в зале суда. Другие фигуранты громкого уголовного дела остались под стражей, поскольку были осуждены за другие преступления.

Коллегия присяжных заседателей сочла недоказанным, что в сентябре 2009 года четверым жителям Кировского района Приморского края были причинены огнестрельные и колото-резанные ранения, от которых наступила их смерть.

Отметим, что суд над «приморскими партизанами» начался в июне 2011 года. В апреле 2014 года был вынесен обвинительный приговор шести участникам банды, которых признали виновными в убийствах нескольких человек. Изначально Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Алексея Никитина приговорили к пожизненному заключению. Романа Савченко и Максима Кириллова — к 25 и 22 годам тюрьмы, Вадим Ковтун получил 8,2 года лишения свободы.

В мае 2015 г. Верховный суд РФ смягчил приговор «приморским партизанам», изменив пожизненные сроки 2-м осужденным, еще 2-м снизил сроки заключения, и отправил на пересмотр ряд эпизодов дела, так как посчитал, что вина по ним фигурантов не доказана.

Читайте ранее в этом сюжете: «Приморские партизаны» снова остались без присяжных

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Дело «приморских партизан»
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