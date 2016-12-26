Несколько погибших в Ту-154 были одеты в спасательные жилеты
Москва, 26 Декабря 2016, 15:18 — REGNUM Несколько человек, летевших в самолёте Ту-154, потерпевшем крушение над Чёрным морем, были одеты в спасательные жилеты: очевидно, они готовились к эвакуации, сообщает RT.
Уточняется, что не все пассажиры были в жилетах. Официального подтверждения информации пока нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, названы четыре версии крушения: техническая неисправность, некачественное горючее, попадание в двигатель посторонних предметов и ошибка пилотов. В ФСБ заявили о выявлении свидетелей падения самолёта в море и обнаружении видеозаписи происшествия.
26 декабря в ходе поисково-спасательной операции в Чёрном море удалось обнаружить на дне фюзеляж потерпевшего крушение Ту-154.
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