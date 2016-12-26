Турция: В районе города Эль-Баб «нейтрализованы» более 200 боевиков

Анкара, , 15:15 — REGNUM В общей сложности 226 боевиков «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были «нейтрализованы» в ходе недавних операций в районе северного сирийского города Эль-Баб, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин, сообщает 26 декабря Reuters.

Напомним, 24 августа 2016 года турецкие военные приступили к операции «Щит Евфрата» в районе турецко-сирийской границы. В настоящее время военнослужащие Турции совместно с бойцами «Сирийской свободной армии» (ССА) проводят операцию по зачистке Эль-Баба от террористов. Отряды ССА начали наступление на город Эль-Баб в середине ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно о гибели 14 турецких военных при столкновении с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Эль-Баба, еще 33 военнослужащих получили ранения. 22 декабря террористы опубликовали видеозапись сожжения двух пленных турецких военных, захваченных в районе Эль-Баба в начале декабря.

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