В Мюнхене жители города несут цветы к генконсульству РФ

Цветы и свечи в знак сочувствия трагедии приносят к посольствам РФ во многих странах мира

Мюнхен, Германия, , 15:02 — REGNUM В Мюнхене жители города несут цветы к зданию генконсульства России в Мюнхене в знак сочувствия в связи с катастрофой самолёта Минобороны РФ Ту-154 над Черным морем.

Об этом сообщается в официальном Twitter российского диппредставительства. Цветы и свечи в знак сочувствия трагедии приносят к посольствам РФ во многих странах мира.

Ранее сообщалось, что удалось обнаружить на дне фюзеляж потерпевшего крушение Ту-154. Объект, похожий на фюзеляж самолета, был обнаружен сонаром на дне моря на расстоянии 1,7 километров от берега.

В этом месте глубина составляет 27 метров. Водолазы обследовали объект и подтвердили, что это — корпус упавшего самолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в качестве основных версий крушения самолета Ту-154 над Черным морем названы четыре: техническая неисправность, некачественное горючее, попадание в двигатель посторонних предметов и ошибка пилотов. В ФСБ заявили о выявлении свидетелей падения самолета в море и обнаружении видеозаписи происшествия.

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