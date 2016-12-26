Угроза взрыва на трех вокзалах Москвы оказалась ложной
Из зданий были эвакуированы более 3 тыс. человек
Москва, 26 Декабря 2016, 15:00 — REGNUM Ни на одном из трех вокзалов Москвы — Казанском, Ярославском и Ленинградском — не обнаружено взрывных устройств. Об этом 26 декабря сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Об итогах проверки сообщила дирекция железнодорожных вокзалов. Ранее из-за угрозы взрыва из зданий Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов были эвакуированы более 3 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, о заложенных в зданиях вокзалов взрывных устройствах по телефону соовщил неизвестный. На место были направлены кинологи.
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