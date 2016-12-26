ФСБ сообщило, какие грузы были на борту Ту-154 Минобороны

На борту самолета находился багаж 84 пассажиров и 150 килограмм других грузов — продуктов питания и медикаментов

Москва, , 14:54 — REGNUM На борту самолета Ту-154 Минобороны РФ не было военных грузов или грузов двойного назначения, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, на борту самолета находился багаж 84 пассажиров и 150 килограмм других грузов — продуктов питания и медикаментов. Ту-154 не перевозил грузов военного и двойного назначения, а также пиротехнических средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в качестве основных версий крушения самолета Ту-154 над Черным морем названы четыре: техническая неисправность, некачественное горючее, попадание в двигатель посторонних предметов и ошибка пилотов.

В ФСБ заявили о выявлении свидетелей падения самолета в море и обнаружении видеозаписи трагедии.