В Таиланде задержали девять хакеров Anonymous

Блокирование правительственных сайтов стало реакцией на внесение поправок в закон «О компьютерных преступлениях»

Бангкок, , 14:39 — REGNUM Девять человек были задержаны по подозрению во взломе правительственных и военных сайтов, заявил министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван, сообщает 26 декабря Bangkok Post.

«Группа хакеров предприняла атаки, начиная с 17 декабря. Веб-сайт Управления полиции Королевства Таиланд был взломан и разрушен. Через три дня был задержан один из подозреваемых», — сказал генерал полиции Чактип.

Военнослужащие задержали остальных подозреваемых, добавил Чактип.

Полиция Таиланда считает, что кибератаки осуществили хакеры, связанные с международной группой Anonymous. Блокирование правительственных сайтов стало реакцией на внесение поправок в закон «О компьютерных преступлениях».

Напомним, поправки в закон «О компьютерных преступлениях» были внесены 16 декабря. Закон предусматривает возможность блокирования сайтов без решения суда.

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