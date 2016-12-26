ФСБ опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154
Москва, 26 Декабря 2016, 14:33 — REGNUM Момент падения самолета Ту-154 неподалеку от береговой линии Сочи оказался зафиксирован видеокамерой. Кроме того, установлены очевидцы происшествия, передает телеканал «Звезда».
О наличии записи момента катастрофы и свидетелях падения самолета сообщили представители Федеральной службы безопасности. В настоящее время с очевидцами работают члены следственной группы, расследующей обстоятельства крушения самолета.
В ФСБ также назвали четыре основные версии происшествия. Речь идет о технической неисправности, некачественном горючем, попадании в двигатель посторонних предметов и ошибке пилотов.
Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море вблизи Сочи через несколько минут после взлета. На борту воздушного судна находились 92 человека, большинство из них — артисты ансамбля имени Александрова.
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