Террорист-смертник совершил теракт на северо-востоке Нигерии

Очевидцы террористической атаки сообщили, что несколько человек получили ранения

Абуджа, , 13:35 — REGNUM Террорист-смертник атаковал скотный рынок на северо-востоке Нигерии, заявили представители полиции Нигерии, сообщает 26 декабря Reuters.

Теракт произошел в центральном районе города Майдугури, число пострадавших пока не установлено, заявили представители полиции. Очевидцы террористической атаки сообщили, что несколько человек получили ранения.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, город Майдугури не раз подвергался атакам террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На прошлой неделе президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что правительственные войска уничтожили последний лагерь боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке страны в штате Борно.

«Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из самых жестоких радикальных группировок в мире. Война с исламистами в Нигерии уже унесла десятки тысяч жизней, примерно 2,5 млн человек стали беженцами.

В 2015 году нигерийские боевики присягнули на верность террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей преимущественно на территории Ирака и Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Конец «Боко Харам»? Недобитые боевики в Нигерии устроили бойню между собой