В Москве эвакуируют персонал и пассажиров с трех вокзалов
С Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов из-за анонимного звонка о бомбе эвакуировано около трех тысяч человек
Москва, 26 Декабря 2016, 13:23 — REGNUM С трех вокзалов в Москве эвакуируют персонал и пассажиров, сообщают «Вести».
С Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов из-за анонимного звонка о бомбе эвакуировано около трех тысяч человек. Ожидается прибытие кинологов.
Уточняется, что Ленинградский и Казанский вокзалы покинули по 1 тыс. человек, Ярославский — 750 сотрудников и пассажиров. Об изменении графика движения поездов пока не сообщалось.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
NB!
26.12.16
Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос
NB!
26.12.16
В Москве эвакуируют персонал и пассажиров с трех вокзалов
NB!
26.12.16
Имя дирижера Валерия Халилова получит военно-музыкальное училище в Москве
NB!
26.12.16
Как раскольники торгуют Софией Киевской: обзор церковной жизни Украины
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
NB!
26.12.16
Бразилия: «признание конца света», зловещий судья и надежды на будущее
NB!
26.12.16
Вспышка в небе около Сочи произошла через полчаса после падения Ту-154
NB!
26.12.16
Савченко была допрошена СБУ после встречи с лидерами ДНР и ЛНР
NB!
26.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 декабря
NB!
26.12.16
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок не состоится — источник
NB!
26.12.16
Самара: «Полетели в Новый год», или «Сон в новогоднюю ночь»
NB!
26.12.16
Абхазия подключилась к поиску останков погибших при крушении Ту-154
NB!
26.12.16
Главным событием 2016 года в России граждане назвали кризис: опрос
NB!
26.12.16
Определена траектория полёта разбившегося Ту-154
NB!
26.12.16
Главком ВКС: Местонахождение черных ящиков Ту-154 известно
NB!
26.12.16
Госкомиссия назвала основные версии крушения Ту-154
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
NB!
26.12.16
«Взломав демократов, Путин сделал США одолжение» — Washington Post
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»