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Школьные каникулы в Северной Осетии начались раньше времени

Происшествия
В регионе объявлен карантин по гриппу

Владикавказ, 26 Декабря 2016, 13:16 — REGNUM   Школьники Северной Осетии в 2016 году уже не сядут за парты — каникулы для них начались раньше срока. Причиной этому стал карантин по гриппу и ОРВИ.

Как сообщила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Нелли Отараева, объявленный на прошлой неделе карантин продлится до 1 января. По данным ведомства, с 19 декабря эпидпорог в Северной Осетии превышен на 182,8%. Во Владикавказе его уровень превышает 175%. В основном болеют школьники — дети от 7 до 14 лет, пишет «15-й Регион».

«Дальше пойдет каникулярный период. Мы думаем, что это разобщение детей даст положительный результат и позволит снизить уровень заболеваемости», — приводит слова Отараевой издание.Известно, что на прошедшей неделе, с 19 по 25 декабря, выявлено еще пять случаев заболевания гриппом А (H3N2) — «гонконгским» гриппом. Есть также случаи заболевания гриппом группы В.

Читайте подробнее: Грипп добрался до Северной Осетии: На карантине школы и детские сады

Как сообщало ИА REGNUM, карантин по гриппу и ОРВИ был объявлен в столице Северной Осетии с 20 декабря. Были закрыты все учебные заведения и детские сады города Владикавказа. Причиной закрытия школ стало то, что в ряде учебных организаций отсутствовали из-за болезни от 23% до 50% учащихся. Планировалось, что все массовые мероприятия в образовательных организациях будут проведены после отмены карантина.

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Грипп, ОРЗ
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