В Иркутске после отравлений на чиновника Роспотребнадзора завели дело

Москва, , 13:13 — REGNUM В Иркутске задержаны 23 человека по делу об отравлении спиртосодержащей жидкостью «Баярышник». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сегодня, 26 декабря.

«В рамках уголовного дела задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Михаил Лужнов», — сообщила Петренко.

В отношении Лужнова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК России (халатность). В ходе расследования выяснилось, что сообщения о незаконной реализации в Иркутской области спиртосодержащего «Боярышника» поступали в управление Роспотребнадзора по Иркутской области неоднократно.

«Лужнов, как полагает следствие, не принял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов», — сообщила Петренко.

Отмечается, что расследование уголовного дела о массовом отравлении «Боярышником» ведёт пятое следственным управлением ГСУ СК РФ. Оно возуждено по части 3 статьи 238 УК России — производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Петренко подчеркнула, что на настоящий момент уже 123 человека отравились спиртосодержащей жидкостью, содержащей метанол. Погибли от её употребления 76 человек.

Петренко уточнила, что в ходе расследования в одном из районов Иркутска найден склад метилового спирта, который использовали при изготовлении «Боярышника». На сегодняшний день изъято более десяти тонн метанола и свыше шести тонн изготовленного стеклоочистителя для автомобилей. Петренко отметила, что уже выявлены и перекрыты все каналы распространения опасной жидкости.

Напомним, с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутской области пострадал 121 человек. За минувшие выходные в Иркутске из-за отравления концентратом «Боярышник» скончался ещё один человек: количество жертв увеличилось до 76 человек.

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