Понедельник, 26 Декабря 2016 года
13:50:08 МСК

В Иркутске после отравлений на чиновника Роспотребнадзора завели дело

Происшествия
В рамках уголовного дела задержаны 23 человека

Москва, 26 Декабря 2016, 13:13 — REGNUM  В Иркутске задержаны 23 человека по делу об отравлении спиртосодержащей жидкостью «Баярышник». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сегодня, 26 декабря.

«В рамках уголовного дела задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Михаил Лужнов», — сообщила Петренко.

В отношении Лужнова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК России (халатность). В ходе расследования выяснилось, что сообщения о незаконной реализации в Иркутской области спиртосодержащего «Боярышника» поступали в управление Роспотребнадзора по Иркутской области неоднократно.

«Лужнов, как полагает следствие, не принял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов», — сообщила Петренко.

Отмечается, что расследование уголовного дела о массовом отравлении «Боярышником» ведёт пятое следственным управлением ГСУ СК РФ. Оно возуждено по части 3 статьи 238 УК России — производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Петренко подчеркнула, что на настоящий момент уже 123 человека отравились спиртосодержащей жидкостью, содержащей метанол. Погибли от её употребления 76 человек.

Петренко уточнила, что в ходе расследования в одном из районов Иркутска найден склад метилового спирта, который использовали при изготовлении «Боярышника». На сегодняшний день изъято более десяти тонн метанола и свыше шести тонн изготовленного стеклоочистителя для автомобилей. Петренко отметила, что уже выявлены и перекрыты все каналы распространения опасной жидкости.

Напомним, с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутской области пострадал 121 человек. За минувшие выходные в Иркутске из-за отравления концентратом «Боярышник» скончался ещё один человек: количество жертв увеличилось до 76 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Полпред поехал в Иркутск разбираться с «Боярышником»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкогольные отравления
Главное сегодня
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
В Москве эвакуируют персонал и пассажиров с трех вокзалов
МоскваРоссия Телефонный терроризм Происшествия
NB!
26.12.16
Имя дирижера Валерия Халилова получит военно-музыкальное училище в Москве
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак раскольники торгуют Софией Киевской: обзор церковной жизни Украины
КиевУкраина Православие Политика
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
26.12.16
Павел ГрассБразилия: «признание конца света», зловещий судья и надежды на будущее
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
26.12.16
Вспышка в небе около Сочи произошла через полчаса после падения Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Савченко была допрошена СБУ после встречи с лидерами ДНР и ЛНР
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
26.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок не состоится — источник
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Происшествия
NB!
26.12.16
Самара: «Полетели в Новый год», или «Сон в новогоднюю ночь»
СамараРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
‍Абхазия подключилась к поиску останков погибших при крушении Ту-154
ГаграАбхазия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главным событием 2016 года в России граждане назвали кризис: опрос
МоскваРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Экономика
NB!
26.12.16
Определена траектория полёта разбившегося Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главком ВКС: Местонахождение черных ящиков Ту-154 известно
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Госкомиссия назвала основные версии крушения Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Взломав демократов, Путин сделал США одолжение» — Washington Post
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
ещё главное