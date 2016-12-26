В офисном центре в Москве найдена полуметровая змея Происшествия Специалисты уточняют, как рептилия попала зимой в офисное здание

Москва, , 13:10 — REGNUM В Москве в офисном здании на Садовнической улице обнаружена змея, предположительно, семейства аспид, сообщает Life. Змею видели около 11:00 мск в уборной на цокольном этаже, длина рептилии — около полуметра. На место происшествия выехали спасатели. Специалисты уточняют, как змея попала зимой в офисное здание.

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