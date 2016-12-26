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Ещё одно ЧП в троллейбусе в Чувашии: ребёнка могло ударить током

Происшествия
При посадке в транспорт 12-летний мальчик почувствовал резкую боль в ноге, по ощущениям похожую на боль в результате удара электрическим током

Чебоксары, 26 Декабря 2016, 13:01 — REGNUM  В Чувашии выясняют причины ЧП, произошедшего в троллейбусе. 12-летний мальчик почувствовал был госпитализирован после посадки в общественный транспорт: по одной из версий, он получил удар током, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

ЧП произошло 23 декабря в Чебоксарах декабря около 17 часов 30 минут. «При посадке на остановке в троллейбус 11-го маршрута в юго-западном районе 12-летний мальчик почувствовал резкую боль в ноге, по ощущениям похожую на боль в результате удара электрическим током», — сказал Олег Дмитриев. Была вызвана скорая медицинская помощь, ребёнка госпитализировали в больницу. По данным ведомства, в ходе медицинского осмотра признаков, свидетельствующих о получении электротравмы, не выявлено.

Троллейбус снят с маршрута и выведен из эксплуатации. По данному факту проводится доследственная проверки. Опрошено около 10 человек: пострадавший мальчик, водитель и кондуктор троллейбуса, ответственные должностные лица «Чебоксарского троллейбусного управлениея, а также непосредственные очевидцы происшествия. Причину травмы установит судебно-медицинская экспертиза. Также решается вопрос о назначении необходимых технических экспертиз.

Напомним, что в этом году в Чебоксарах одного из пассажиров при посадке в троллейбус ударило током. ЧП произошло 30 января на остановке общественного транспорта в северо-западном районе города. Пострадавшая госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи. После происшествия троллейбус сняли с маршрута для установления причин ЧП и последующего ремонта.

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Резонансный случай произошёл в этом году в Урмарском районе Чувашии, где 16-летнего подростка предположительно ударило током, когда он забрался на крышу грузового поезда. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 мая на станции Шоркистры. По предварительным данным, несовершеннолетний взобрался на крышу грузового вагона поезда, где получил удар электрическим током. Подросток погиб на месте происшествия. Ранее аналогичное ЧП со смертельным исходом произошло в Чувашии в июне 2014 года. 19-летний житель Москвы забрался на цистерну грузового состава, стоящего на станции Канаш. «Над путями проходят электрические провода высокого напряжения, достигающие 27 тыс. вольт. Парень находился в непосредственной близости от проводов. В результате он получил удар током и сгорел заживо», — сообщали в правоохранительных органах. Установлено, что погибший приехал к бабушке в Мариинский посад. На станции он находился в компании друзей, которые встречали друга из армии.

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