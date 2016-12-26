Лужков намерен провести праздники на горнолыжном курорте с семьей
Москва, 26 Декабря 2016, 12:55 — REGNUM Бывший мэр Москвы Юрий Лужков пока не выписался из больницы, однако намерен провести зимние праздники на горнолыжном курорте с семьей, сообщил его пресс-секретарь Геннадий Теребков.
По словам Теребкова, у Лужкова нормальное самочувствие и хорошее настроение. Уже 27 декабря экс-мэр собирается поехать кататься на лыжах, пишет газета «Известия».
«Я уже сегодня закончу здесь прокапывание», — сказал Лужков, уточнив, что у него было вирусное воспаление легкого.
Напомним, 80-летнему Лужкову стало плохо в Фундаментальной библиотеке МГУ, где он участвовал в мероприятии. Ему потребовалась госпитализация. Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 годы.
Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Лужкова перевели из реанимации в обычную палату