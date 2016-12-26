Лужков намерен провести праздники на горнолыжном курорте с семьей

Уже 27 декабря экс-мэр собирается поехать кататься на лыжах

Москва, , 12:52 — REGNUM Бывший мэр Москвы Юрий Лужков пока не выписался из больницы, однако намерен провести зимние праздники на горнолыжном курорте с семьей, сообщил его пресс-секретарь Геннадий Теребков.

По словам Теребкова, у Лужкова нормальное самочувствие и хорошее настроение. Уже 27 декабря экс-мэр собирается поехать кататься на лыжах, пишет газета «Известия».

«Я уже сегодня закончу здесь прокапывание», — сказал Лужков, уточнив, что у него было вирусное воспаление легкого.

Напомним, 80-летнему Лужкову стало плохо в Фундаментальной библиотеке МГУ, где он участвовал в мероприятии. Ему потребовалась госпитализация. Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 годы.

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