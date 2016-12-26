Имя дирижера Валерия Халилова получит военно-музыкальное училище в Москве

Москва, , 12:48 — REGNUM Московскому военно-музыкальному училищу будет присвоено имя художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего при крушении Ту-154 над Черным морем. Об этом 26 декабря в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Министром обороны Российской Федерация принято решение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени погибшего в авиакатастрофе художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова», — заявил он.

По словам Конашенкова, в настоящее время в здании ансамбля развернут оперативный штаб для оказания помощи родным погибших. Специальная группа, в составе которой юристы, кадровые специалисты и нотариус, помогают людям оформить необходимые документы для получения денежной компенсации.

Утром 26 декабря в Москву доставлены 10 тел и фрагменты тел погибших, которые были обнаружены на месте крушения воздушного судна за минувшие сутки. Специалисты начали забор у родственников генетических проб, чтобы в дальнейшем опознать погибших. На месте катастрофы продолжается поисковая операция, отметил представитель Минобороны.