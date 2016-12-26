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В Кургане вновь изрезали портреты героев Великой Отечественной войны

Происшествия
Ранее за подобный акт вандализма была осуждена на 80 часов исправительных работ 15-летняя школьница

Курган, 26 Декабря 2016, 12:45 — REGNUM  В Кургане в ночь на 25 декабря в парке Победы был изрезан баннер с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Вандалы пока не установлены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Испорченные фрагменты демонтированы. Сумма ущерба устанавливается. Проводится полицейская проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, это не первый случай вандализма на фотовыставке, открытой в парке Победы в мае 2015 года года в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Портреты участников Великой Отечественной были изрезаны в сентябре 2015 года. Тем самым была оскорблена память ветеранов и причинен материальный ущерб администрации города, отмечают стражи порядка.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области наладили контакты с молодыми людьми, так называемыми «неформалами». В результате удалось установить подозреваемую в акте вандализма. Ею оказалась 15-летняя школьница.

Девушка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. По ее словам, портреты она изрезала из-за злости на маму, с которой накануне поконфликтовала. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Кстати, санкция данной статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Финансовый ущерб составил более 20 тыс. рублей. С учетом того, что подсудимая является несовершеннолетней, активно способствовала расследованию преступления, судом ей назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Отметим, аналогичное преступление в 2014 году совершил забайкальский подросток. Он изрезал стеклом портреты ветеранов Великой Отечественной войны на мемориальном комплексе в Ононском районе и попал под амнистию… к 70-летию Победы. Кроме того, было установлено, что у него есть психическое отклонение. Он был отправлен на принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

Читайте ранее в этом сюжете: Курганская школьница поплатилась за изрезанные портреты ветеранов войны

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Преступления против памяти о Великой Отечественной войне
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