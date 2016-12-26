В Сочи прибыли родные 13 погибших при крушении Ту-154

Москва, , 12:35 — REGNUM Родственники 13 погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем находятся в Сочи. Специалисты приступили к процедуре забора биоматериалов для анализа, об этом в ходе заседания правительственной комиссии сообщил замминистра обороны Павел Попов.

По его словам, первые работы по забору биоматериалов проведены. С их помощью будут выполнены первые работы по анализу ДНК погибших в авиакатастрофе. Попов уточнил, что в ближайшие часы члены семей погибших, ранее прибывшие в Сочи, будут специальным бортом доставлены в Москву.

Он также отметил, что тела погибших, поднятые из воды, направлены в Москву. Все установленные порядком процедуры также пройдут в столице.

Напомним, утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека, включая 8 членов экипажа, 9 представителей СМИ, 64 артистов ансамбля имени Александрова.