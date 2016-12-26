Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя Валерия Халилова

Москва, , 12:21 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил присвоить Московскому военно-музыкальному училищу имя худрука Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи, сообщили в Минобороны РФ.

«Министром обороны принято решение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени погибшего в авиакатастрофе художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова», — говорится в официальном сообщении военного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2016 года самолёт Министерства обороны Ту-154 потерпел крушение недалеко от берегов Сочи, на его борту находились 92 человека — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, восемь членов экипажа, журналисты трех телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Артисты направлялись в Сирию на военную базу Хмеймим, где должны были дать концерт и поздравить с Новым годом российских военнослужащих.

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