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Катастрофа Ту-154: в Екатеринбурге к Дому журналистов несут цветы и свечи

Происшествия
Уральские журналисты почтили память погибших в авиакатастрофе коллег
Траурные цветы
nastyachernikova720
Траурные цветы

Екатеринбург, 26 Декабря 2016, 12:04 — REGNUM  В Екатеринбурге сегодня, 26 декабря, к Дому журналистов несут цветы и свечи. Сотрудники СМИ Среднего Урала почтили память своих коллег, погибших на борту самолёта Ту-154 утром 25 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возле Домжура уже приготовлены места для цветов и свечей. И они уже практически заполнены. Почтить память погибших пришли журналисты, представители власти, общественных организаций и другие уральцы.

Организаторы памятной акции надеялись на то, что к ним присоединится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но в ходе пресс-конференции глава региона заявил, что не сможет, так как скоро улетает. В то же время он пообещал, что попросит своих коллег прийти к месту поминовения погибших. Также он выразил соболезнование родственникам жертв трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт Минобороны России Ту-154 летел в Сирию. На борту находились 92 человека, среди которых девять журналистов, ансамбль имени Александрова, врач и благотворитель Елизавета Глинка. Все они погибли. По предварительным данным, самолёт развалился в воздухе. Официально речи о теракте не идёт, но даже некоторые далёкие от авиации люди полагают, что на борту произошёл взрыв.

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