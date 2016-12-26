Реку Течу в Зауралье назвали основным источником техногенного облучения

Екатеринбург, , 11:51 — REGNUM В Курганской области воду из реки Теча запрещается пить людям и животным, купаться в ней, ловить и разводить рыбу, использовать воду из нее для хозяйственно-бытовых нужд, орошения и прочего. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы главы региона Светлана Подкорытова.

Соответствующие ограничения утвердили сегодня, 26 декабря, на заседании правительства Зауралья.

Напомним, на протяжении семи лет, с 1949 по 1956 год, ПО «Маяк» сбрасывало в реку радиоактивные отходы — стронций-90 и цезий-137. За этот период в Течу попало, по разным оценкам, от 2 до 7 миллионов Кюри активности. В число загрязненных территорий входит 52 населенных пункта в пяти районах Курганской области: Катайском, Далматовском, Шадринском, Каргапольском, Шатровском и городе Шадринске. Общая площадь загрязнения превысила 3, 2 тыс. кв. м. Река Теча по сей день, включая её пойму, продолжает оставаться основным источником техногенного облучения, признают специалисты.

«Органы местного самоуправления будут информировать население в рамках своих полномочий. Ограничения, предусмотренные постановлением правительства Курганской области, не нарушат прав граждан и организаций», — сообщает пресс-служба главы региона.

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