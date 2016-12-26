Астраханского замминистра сельского хозяйства будут судить за взятку

Астрахань, , 11:40 — REGNUM В Астраханской области на скамью подсудимых сядет чиновник-коррупционер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления КР 26 декабря, перед правосудием по обвинению в получении взятки в значительном размере придется ответить заместителю министра сельского хозяйства и рыбной промышленности области Юрию Тужилкину.

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел расследование уголовного дела завершили. Материалы направлены в судебную инстанцию.

По версии дознавателей, преступление чиновник совершил в июле текущего года. Тогда к замминистра обратился индивидуальный предприниматель, который попросил оказать помощь в решении вопроса о формировании рыбоводных хозяйственных участков. Посодействовать работник министерства согласился, однако не бесплатно. За «услуги» он потребовал от предпринимателя 50 тыс. рублей.

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Ущерб от коррупционеров в Астраханской области превысил 24 млн рублей

Озвученную сумму бизнесмен передал чиновнику в августе в его рабочем кабинете. Два дня спустя Тужилкин был задержан сотрудниками правопорядка.

Если вина чиновника будет доказана, ему грозит до 1,5 млн рублей штрафа вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области за девять месяцев текущего года были возбуждены 147 уголовных дел о коррупции, из них большая часть пришлась на взятки (получение — 43, дачи взяток — 20). Общая сумма ущерба превысила 24 миллиона рублей. В целом же, по информации регионального СКР, количество преступлений коррупционной направленности сократилось за январь-сентябрь на 10%.

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