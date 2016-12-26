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На Урале экс-сотрудница полиции отправлена под суд за кражу и мошенничество

Происшествия
Санкцией за наиболее тяжкое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет
Коррупция
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Коррупция

Невьянск, Свердловская область, 26 Декабря 2016, 11:40 — REGNUM  В Свердловской области бывший старший следователь следственного отдела МО МВД России «Невьянский» обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, краже и мошенничестве с использованием служебного положения. Материалы уголовного дела направлены в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«По версии следствия, будучи старшим следователем полиции, обвиняемая с апреля 20 016 года по июнь 2016 года при расследовании уголовного дела похитила денежные средства у подозреваемого в преступлении гражданина изъятые у него при задержании. Также в ходе следствия, войдя в доверие к подозреваемому она получила от него пин-коды банковских карт, обналичила и присвоила денежные средства. В итоге общий ущерб нанесённый гражданину её незаконными действиями составил более 48 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Более того, впоследствии она уничтожила все процессуальные документы содержащие сведения о банковских картах и денежных средствах изъятых у задержанного. То есть обвиняемая не только нарушила порядок хранения вещественных доказательств, но и попыталась скрыть это. Также ей инкриминируется ещё один эпизод связанный с кражей денежных средств в размере трёх тысяч рублей у подследственного по другому уголовному делу.

«Преступление, о котором идет речь, выявили сыщики из Управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Женщина на тот момент уже была уволена из органов внутренних дел. Собранные материалы из ОВД направили в Следственный комитет для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по подследственности. Фактуры оказалось достаточно, чтобы по сведениям полиции СК возбудил и успешно расследовал уголовное дело. Бывшая следователь вела предварительное расследование по факту незаконного сбыта наркотических веществ. Из уголовного дела майор юстиции исключила информацию об изъятии двух банковских карт и деньги в сумме 19 тысяч рублей. Получив пин-коды от карт, она сняла с них сумму в несколько десятков тысяч рублей. Таким образом, должностное лицо нарушило охраняемые законом интересы общества и государства. Если в ходе предстоящего судебного заседания вина подозреваемой будет доказана, ее ожидает уголовная ответственность, установленная российским законодательством», — прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что санкция за наиболее тяжкое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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