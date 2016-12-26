В Москве увековечат память погибших в катастрофе Ту-154

Москва, , 11:31 — REGNUM Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил о необходимости увековечить память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем, сообщает РЕН-ТВ.

По его словам, память о погибших должна сохраниться. Шапошников подчеркнул, что лучшим увековечиванием памяти ансамбля имени Александрова станет его возрождение, а для фонда Елизаветы Глинки — продолжение его работы.

«Все они внесли огромный вклад — каждый в своей сфере — в развитие культуры, благотворительность», — сказал глава Мосгордумы.

25 декабря 2016 года самолёт Министерства обороны Ту-154 потерпел крушение недалеко от берегов Сочи, на его борту находились 92 человека — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, восемь членов экипажа, журналисты трех телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Артисты направлялись в Сирию на военную базу Хмеймим, где должны были дать концерт и поздравить с Новым годом российских военнослужащих. Доктор Лиза везла в сирийскую Латакию гуманитарный груз и медикаменты.

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