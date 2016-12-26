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Трое орловцев погибли при крушении Ту-154

Происшествия
Власти региона обещают поддержку семьям погибших
Ту-154 Ту-154

Орел, 26 Декабря 2016, 10:53 — REGNUM  Трое выпускников Орловского государственного института искусств и культуры погибли в крушении самолета Ту-154 25 декабря. Это Борис Сулейманов, Дмитрий Литвяков, Аркадий Узловский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

По данным местных СМИ, Борис Сулейманов и Дмитрий Литвяков окончили институт в 2009 году, Аркадий Узловский — выпускник 2016 года.

«Мы разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. Семьям погибших орловцев будет оказана вся необходимая поддержка», — говорится в обращении губернатора Вадима Потомского.

«Это невосполнимая утрата для родных и близких погибших. Известие о трагедии соотечественников и земляков болью отозвалось в наших сердцах. В эти тяжелые дни орловцы скорбят вместе со всей страной. Россия потеряла тех, кто служил людям, своей стране», — цитирует пресс-служба мэрии главу администрации города Андрея Усикова.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, вылетевший с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Сирию, потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека: это члены экипажа, журналисты российских телеканалов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также более 60 участников ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.

Выжить в катастрофе никому не удалось. СКР возбудил уголовное дело. Сегодня, 26 декабря, госкомиссия, созданная в связи с крушением самолета, назвала приоритетные версии аварии — техническое состояние лайнера или ошибка пилотирования. Теракт в качестве основной версии не рассматривается.

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