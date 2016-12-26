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Предполагаемое место удара Ту-154 о воду – в 6 км от взлётной полосы — СМИ

Происшествия
В этом месте большие глубины
Ту-154 Ту-154

Краснодар, 26 Декабря 2016, 10:52 — REGNUM  Предполагаемое место столкновения с водой самолёта Ту-154, разбившегося 25 декабря в Чёрном море, установлено: оно находится в шести километрах от взлётной полосы, передают «Вести».

Отмечается, что в этом месте большие глубины. В операции по поиску останков погибших и фрагментов самолёта, задействованы более 30 плавсредств. Территорию поиска разделили на квадраты.

Напомним, самолёт разбился 25 декабря. Воздушное судно вылетело из аэропорта Сочи, где происходила дозаправка, и через несколько минут исчезло с радаров.

На борту самолёта находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. 11 тел уже обнаружено.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье УК России «Нарушения правил полётов, повлекшие тяжкие последствия». Следствие рассматривает несколько версий, среди которых основные — техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дозаправка Ту-154 была запланирована не в Сочи, а в Моздоке (Северная Осетия). В Адлере самолёт сел, потому что в районе аэропорта Северной Осетии были плохие погодные условия.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолет Ту-154 должен был сесть для дозаправки в Моздоке, а не в Адлере

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