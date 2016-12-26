На борту разбившегося Ту-154 был челябинец

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:41 — REGNUM В авиакатастрофе самолета ТУ-154, произошедшей утром 25 декабря в Краснодарском крае, погиб уроженец Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О том, что в списках погибших присутствует южноуралец, сообщил магнитогорский сайт verstov.info. По его данным, Владимир Поляков, окончивший городское музыкальное училище, продолжил обучение в Москве, закончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и около пяти лет пел в хоре имени Александрова. Издание приводит слова лучшего друга Владимира Полякова.

Южный Урал скорбит вместе со всей страной. Отменены предновогодние праздничные мероприятия в городах. В Челябинске была отменена губернаторская новогодняя елка, которую организовали для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также в южноуральской столице отменено праздничное мероприятие по случаю открытию городского ледового катка в центре города. Пользователи социальных сетей, родители сообщают, что в детских садиках и школах отменены праздничные мероприятия. Все они переносятся на 27 декабря. Губернатор Челябинской области выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, вчера, 25 декабря, в утренние часы, после взлета с аэродрома из Адлера не вышел на связь в запланированное время и пропал с радаров самолет Ту-154. Авиалайнер упал в море после семи минут полета на расстоянии примерно в пяти километрах от побережья. Самолет направлялся в Сирию на российскую базу. На борту находились участники хора имени Александрова, журналисты федеральных каналов, врач и благотворитель Елизавета Глинка и представители Минобороны России — всего 92 человека.

Части самолета разнесены друг от друга на значительное расстояние, что косвенно может быть следствием развала самолета еще в воздухе. По предварительным данным, причиной катастрофы могла послужить техническая неисправность. Версия теракта не является основной, но и не исключается. Отметим, даже далёкие от авиации люди полагают, что на борту мог произойти взрыв. В настоящее время ведутся поиски «самописцев» для определения причин трагедии.

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