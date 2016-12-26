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Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок не состоится — источник

Происшествия
К 26 декабря должны были быть завершены строительные работы на стадионе
Стадион «Зенит-Арена»
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Стадион «Зенит-Арена»

Санкт-Петербург, 26 Декабря 2016, 10:49 — REGNUM  Намеченное ранее на сегодня, 26 декабря, подписание документов по приему в эксплуатацию стадиона «Зенит-Арена» в западной части Крестовского острова может не состояться. Об этом ИА REGNUM сообщил информированный источник на стройплощадке спортивной арены.

Напомним, что на 26 декабря власти Петербурга анонсировали завершение строительных работ на стадионе, ввод его в эксплуатацию и начало процесса передачи стадиона эксплуатирующей организации — футбольному клубу «Зенит».

По данным источника, у представителей Ростехнадзора, которые принимают объект, возникли претензии к качеству предъявляемых работ и состоянию инженерных систем стадиона. В связи с этим подписание документов сдачи/приёмки стадиона может быть отложено на 28 или 29 декабря.

«Технадзор подписывать документы «с закрытыми глазами» не хочет», — отметил источник.

В то же время в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, возглавляющего городской штаб по достройке стадиона, корреспонденту агентства подтвердили, что пока намеченный срок сдачи стадиона остается прежним — 26 декабря 2016 года.

Аналогичные сведения озвучили и у генподрядчика стадиона, компании «Метрострой». «В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», — написала в своем микроблоге пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк.

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Тем не менее, как рассказал информированный источник ИА REGNUM, на стадионе остается нерешенным вопрос с автоматизацией управления раздвижной крышей, о котором уже не раз сообщалось. Суть проблемы в том, что приводы, с помощью которых крыша приходит в движение, должны управляться автоматизированной системой, а не вручную, как это происходило во время проведенных ранее испытаний. Для создания и отладки такой системы нужны дополнительные средства и время.

Кроме того, по данным источника агентства, вопросом устранения вибрации выкатного поля «Зенит-Арены» специалисты смогут начать заниматься только в феврале 2017 года. Пока к этим работам еще никто не приступал в силу технической неготовности. Ранее власти Петербурга обещали снизить вибрацию поля уже к концу января. А на 25 января была анонсирована окончательная передача стадиона под управление ФК «Зенит».

Соответственно, не ранее конца февраля выкатное поле сможет занять своё место в чаше стадиона, после чего необходимо будет делать примыкание к полю, по которому на него будут заходить игроки и судьи. О создании этого примыкания, на котором должны расположиться скамейки запасных и различные службы обеспечения матча, также заранее не подумали.

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Напомним, громкий скандал разгорелся вокруг стадиона после визита на арену комиссии FIFA 31 октября. Инспекторы установили, что выкатное поле стадиона сильно вибрирует под нагрузкой, а значит, намеченные на 2017−2018 годы матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу на этом поле проводиться не могут.

Вице-премьер по спорту Виталий Мутко признал, что «выявлены определенные недоработки, которые были при проектировании и строительстве допущены», но «они будут устранены». По словам Мутко, инженерное решение, которое должно устранить проблему излишней вибрации, уже готово. Мутко не считает поставленную перед инженерами задачу снижения вибрации чересчур сложной.

«С 26 декабря стадион должен получить свидетельство о вводе в эксплуатацию», — заявлял глава РФС. Ранее ту же дату называли представители Смольного.

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Приспособление стадиона для использования как спортивного объекта потребует еще примерно 2−2,5 месяца, отмечали в Смольном. Первая официальная игра пройдет на стадионе, как ожидается, в марте 2017 года.

9 декабря 2016 года Комитетом по строительству Санкт-Петербурга — заказчиком стадиона — было получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по технической и сметной части проекта.

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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