Тела 10 погибших в катастрофе Ту-154 направлены в Москву

Опознание и генетическая экспертиза тел погибших будут проведены в Москве специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны РФ

Москва, , 08:43 — REGNUM В Москву из Сочи вылетел самолет Ил-76 военно-транспортной авиации, на борту которого находятся десять тел погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем и 86 фрагментами самолета, сообщает Минобороны РФ.

Опознание и генетическая экспертиза тел погибших будут проведены в Москве специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 декабря возле Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ, он летел в Сирию. На борту самолета находились 92 человека.

Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста Дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, девять журналистов, двое федеральных госслужащих и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).