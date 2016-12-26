Спасатели нашли в районе крушения Ту-154 11 тел погибших

К операции присоединились семь судов Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Григорович» с вертолётом Ка-27 и семью водолазами

Сочи, Краснодарский край, , 08:22 — REGNUM Спасатели обнаружили в районе крушения российского Ту-154 над Черным морем тела 11 погибших в катастрофе и 154 фрагмента самолета, сообщает Минобороны РФ.

К настоящему времени в районе поисково-спасательной операции работают 3,5 тыс. человек. Поиски не останавливались в ночь на 26 декабря ни на минуту, говорится в сообщении ведомства.

К операции присоединились семь судов Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Григорович» с вертолётом Ка-27 и семью водолазами. Также в поисках тел погибших и обломков самолета принимают участие водолазные и патрульные катера с водолазными специалистами, ночью работали прожекторные установки большой мощности.

По итогам заседания государственной комиссии по расследованию причин крушения самолета Минобороны РФ министр транспорта страны Максим Соколов, сроки поисково-спасательной операции могут быть длительными. Утром 25 декабря возле Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ, он летел в Сирию. На борту самолета находились 92 человека.

Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста Дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, девять журналистов, двое федеральных госслужащих и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

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