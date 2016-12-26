Сроки поисково-спасательной операции Ту-154 могут быть длительными

Краснодар, , 08:16 — REGNUM В Краснодарском крае жители и гости города-курорта Сочи несут цветы и свечи к площади Южного Мола морского порта в память о погибших при крушении самолета «Ту — 154». На месте выставлен военный караул. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 26 декабря, здесь же спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.

В поисково-спасательной операции в Сочи задействованы 200 человек личного состава краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас». Совместно с соответствующими службами города они мониторят побережье Черного моря вплоть до Туапсинского района.

Поиски решено продолжать круглосуточно. Между тем, как заявил по итогам заседания государственной комиссии по расследованию причин крушения самолета Минобороны РФ министр транспорта страны Максим Соколов, сроки поисково-спасательной операции могут быть длительными.

«Мы постараемся сделать все, чтобы все погибшие были найдены, хотя трагедия произошла в море и это осложняет работу», — акцентировал федеральный министр.

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Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военные, направлялся в сирийскую Латакию. Он исчез с экранов радаров в воскресенье, 25 декабря, около 5:30 по московскому времени. Это произошло почти сразу после вылета самолета из аэропорта Сочи, куда он приземлялся для дозаправки.

В настоящее время определено предположительное место крушения воздушного судна. Поиски ведутся круглосуточно. По последним данным, из воды подняты тела 11 жертв.

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В Сочи продолжает работу оперативный штаб. Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, номера для родственников погибших, которые прибывают в город, будут забронированы до тех пор, пока это будет необходимо.

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