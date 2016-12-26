Понедельник, 26 Декабря 2016 года
08:51:03 МСК

Дело челябинского экс-мэра передают в суд

Происшествия
Его обвиняют в превышении полномочий

Карабаш, Челябинская область, 26 Декабря 2016, 08:12 — REGNUM  Расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного в отношении бывшего главы Карабашского городского округа Челябинской области Вячеслава Ягодинца завершено. Материалы направлены в прокуратуру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службу ГУ Следственного комитета России по Челябинской области.

В ведомстве пояснили, что нарушение части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) произошло в сентябре 2013 года. Согласно материалам дела, Ягодинец, который в то время был мэром города, якобы совершил необоснованные действия, одобрив оплату заключенного муниципального контракта.

Контракт был заключен с организацией, которая разработала проектно-сметную документацию на строительство объектов, снижающих загрязнение воды Аргазинского водохранилища. Когда «изыскательские работы к разработке проектно-сметной документации» были завершены, Ягодинец наложил резолюцию на финансовые документы, при этом не было получено заключение государственной экспертизы, а стоимость работ — существенно превышена, уверены следователи.

«Ягодинец принял необоснованное решение об оплате исполнителю контракта за изыскательские работы к разработке проектно-сметной документации путем наложения резолюции на финансовых документах», — отметили в пресс-службе.

Согласно финансовым документам, исполнитель получил за работу плату в размере более восьми миллионов рублей. «Также было установлено, завышение стоимости выполненных работ на сумму свыше 1 млн рублей, которое взыскивается с организации — исполнителя работ в судебном порядке», — сообщили в пресс-службе.

В апреле 2015 года в администрации Карабаша, в том числе и в кабинете Ягодинца, прошли обыски и выемка документов. В конце 2015 года Ягодинец был освобождён от своих обязанностей и возглавил местный территориальный избирком.

Задержание Ягодинца сотрудники УФСБ по Челябинской области провели 12 августа 2016 года. 30 августа он был освобожден от должности главы территориальной избирательной комиссии. Суд избрал Ягодинцу меру пресечения в виде двухмесячного домашнего ареста — до 12 октября 2016 года. Позже арест был продлен.

Уточняется, что по уголовному делу оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ по Челябинской области. В настоящее время следствие располагает необходимой доказательной базой, и дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Нынешнему главе администрации Карабаша внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: «Чистая вода», грязные дела — силовики задержали челябинского экс-мэра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция
Главное сегодня
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Взломав демократов, Путин сделал США одолжение» — Washington Post
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
26.12.16
Умер британский певец Джордж Майкл — биография
ЛондонВеликобритания Кончины деятелей культуры и искусства Культура
NB!
26.12.16
МИД РФ понимает причину радости Киева от трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
МИД КНР возмущен действиями администрации Барака Обамы
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
«Россия в американских новостях упоминается реже чем Бангладеш»
ВладивостокРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
Кадыров назвал детскую больницу в Грозном в честь Доктора Лизы
ГрозныйРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
СМИ: Лондон, опасаясь новых российских танков, готовит «ударные бригады»
ЛондонВеликобритания Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
26.12.16
За два дня на посту президента США Трамп отменит 70% указов Обамы
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
26.12.16
Именем Доктора Лизы назовут одно из медучреждений Минобороны РФ
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Анатолий КошкинКурилы: уступки России противоречат Конституции РФ и, главное, напрасны
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
25.12.16
В Совфеде ответили на язвительный пост Бирюкова про «Боярышник»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Прощальный разворот демократов США над Израилем
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Илья РозенфельдУ современной Украины редкий талант превращать друзей во врагов: Израиль
Тель-АвивИзраиль Украина глазами экспертов Политика
NB!
25.12.16
Алёна Зеленина Порты: Литва уверена в Белоруссии и не боится скидок России
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.12.16
Ариф АсалыоглуПочему спецслужбы Турции не защитили посла России?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
25.12.16
«Погибли как герои, они отправлялись с миссией добра в истерзанный Алеппо»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Станислав Тарасов«Грабли» для тюркоязычных государств, или Куда ведёт пантюркизм?
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.12.16
Уточненные данные: на борту Ту-154 было 93 человека
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
ещё главное