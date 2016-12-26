Дело челябинского экс-мэра передают в суд

Карабаш, Челябинская область, , 08:12 — REGNUM Расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного в отношении бывшего главы Карабашского городского округа Челябинской области Вячеслава Ягодинца завершено. Материалы направлены в прокуратуру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службу ГУ Следственного комитета России по Челябинской области.

В ведомстве пояснили, что нарушение части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) произошло в сентябре 2013 года. Согласно материалам дела, Ягодинец, который в то время был мэром города, якобы совершил необоснованные действия, одобрив оплату заключенного муниципального контракта.

Контракт был заключен с организацией, которая разработала проектно-сметную документацию на строительство объектов, снижающих загрязнение воды Аргазинского водохранилища. Когда «изыскательские работы к разработке проектно-сметной документации» были завершены, Ягодинец наложил резолюцию на финансовые документы, при этом не было получено заключение государственной экспертизы, а стоимость работ — существенно превышена, уверены следователи.

«Ягодинец принял необоснованное решение об оплате исполнителю контракта за изыскательские работы к разработке проектно-сметной документации путем наложения резолюции на финансовых документах», — отметили в пресс-службе.

Согласно финансовым документам, исполнитель получил за работу плату в размере более восьми миллионов рублей. «Также было установлено, завышение стоимости выполненных работ на сумму свыше 1 млн рублей, которое взыскивается с организации — исполнителя работ в судебном порядке», — сообщили в пресс-службе.

В апреле 2015 года в администрации Карабаша, в том числе и в кабинете Ягодинца, прошли обыски и выемка документов. В конце 2015 года Ягодинец был освобождён от своих обязанностей и возглавил местный территориальный избирком.

Задержание Ягодинца сотрудники УФСБ по Челябинской области провели 12 августа 2016 года. 30 августа он был освобожден от должности главы территориальной избирательной комиссии. Суд избрал Ягодинцу меру пресечения в виде двухмесячного домашнего ареста — до 12 октября 2016 года. Позже арест был продлен.

Уточняется, что по уголовному делу оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ по Челябинской области. В настоящее время следствие располагает необходимой доказательной базой, и дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Нынешнему главе администрации Карабаша внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

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