В Королеве из-за пожара в техникуме пострадал один человек

В настоящее время горит кровля, один человек пострадал

Королёв, Московская область, , 08:12 — REGNUM В Королеве в административном здании на улице Дзержинского произошел пожар, эвакуировано десять человек, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Горит дом 24/2, там находится Техникум имени С.П. Королева. В настоящее время горит кровля, один человек пострадал — он отравился продуктами горения и госпитализирован.

Площадь пожара составляет 480 квадратных метров, есть угроза распространения огня. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.