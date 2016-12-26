В Королеве из-за пожара в техникуме пострадал один человек
В настоящее время горит кровля, один человек пострадал
Королёв, Московская область, 26 Декабря 2016, 08:12 — REGNUM В Королеве в административном здании на улице Дзержинского произошел пожар, эвакуировано десять человек, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Горит дом 24/2, там находится Техникум имени С.П. Королева. В настоящее время горит кровля, один человек пострадал — он отравился продуктами горения и госпитализирован.
Площадь пожара составляет 480 квадратных метров, есть угроза распространения огня. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.
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