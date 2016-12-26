Джастину Биберу грозит арест в Аргентине за избиение журналиста

Буэнос-Айрес, , 07:58 — REGNUM Власти Аргентины запретили популярному канадскому певцу Джастину Биберу вести какую-либо концертную деятельность на территории страны. Кроме того, здесь исполнителю грозит арест за избиение и ограбление журналиста, передает «Голос Америки».

По версии обвинения, в 2014 году, во время концерта в Буэнос-Айресе, Бибер велел сотрудникам охраны избить фоторепортера и отобрать у него камеру и деньги. В 2015 году был выпущен ордер на арест музыканта.

Весной 2016 года Бибер был вынужден отменить выступления в Аргентине. Тогда на своей странице в «Твиттере» он извинился перед поклонниками, пояснив, что выступить перед ними ему не позволяет правительство страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре, во время концерта в британском Манчестере, Бибер бросил микрофон и покинул сцену. Позже он пояснил, что зрители кричали между песнями, он просил их прекратить, однако они не сделали этого. Певец также отметил, что он «не робот» и бывает расстроен, зол или раздражен.